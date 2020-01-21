Суд арестовал мачеху, избивавшую с молодым мужем 6-летнюю падчерицу

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:20:55+03:00

Сам мужчина уже сидит в СИЗО за издевательства над дочкой и 4-летним сыном

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Фрунзенский районный суд Петербурга арестовал на два месяца 36-летнюю жительницу Купчино, которую обвиняют в насилии над 6-летней падчерицей. Вместе с молодым мужем она избивала девочку, которая в итоге оказалась в больнице. Мужчина уже сидит в СИЗО.

- Задержанная обвиняется в истязании, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сама женщина просила отправить ее под домашний арест, так как у нее есть малолетние дети. В том числе, по некоторым данным, родной годовалый ребенок. Однако суд просьбы отклонил. До 16 марта мать и одновременно мачеха (для двоих неродных детей) останется в следственном изоляторе.

Напомним, что громкая история стала достоянием СМИ в середине января. К этому моменту избитая и обритая налысо 6-летняя девочка, а также ее 4-летний брат месяц жили в детской больницы. Туда из поместили органы опеки. По сведениям полиции, нелюбимую дочку избивал родной отец, а также мачеха. Мужчина вдобавок бил и сына.

ИСТОЧНИК KP.RU