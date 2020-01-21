Демарш Семака: Кокорин вышел капитаном на игру «Зенита» с катарским «Аль Увайнах»

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:43:20+03:00

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Первый официальный матч «Зенита» на сборах стал первым же для Кокорина после долгого перерыва. И он сразу же оказался скандальным. Утром 21 января было объявлено, что до конца сезона Александр отправится в аренду в «Сочи». Этим, по некоторым данным, был очень недоволен главный тренер команды Сергей Семак. Он не только поставил нападающего в стартовый состав, но и дал ему капитанскую повязку.

При этом на поле вышел и Ярослав Ракицкий, капитанящий в отсутствие Бранислава Ивановича и Артем Дзюба. Более того, игроки «Зенита» также дали понять руководству клуба, насколько Кокорин важен для команды. Первые два гола в течение стартовых 10 минут игры забил именно Александр. А в третьем мяче, уже Дзюбы, он отдал голевую передачу. Как и в четвертом. А пятый (третий для себя) забил снова сам.

Впрочем, вряд ли это изменит решение отдать Кокорина в аренду в сочинский клуб. Вероятно, что на второй сбор в Испании, который стартует 29 января, «Зенит» поедет уже без своего девятого номера.

ИСТОЧНИК KP.RU