«Зенит» отдает Александра Кокорина в аренду до конца сезона 2020 года в ФК «Сочи»

Невероятная новость пришла утром 21 января из стана футбольного клуба «Сочи». Пресс-служба команды сообщает о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет выступать за сочинцев до конца сезона 2020 года.

- Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20, - сообщает в официальной группе «ВКонтакте» пресс-служба южан.

Напомним, что карьера Александра Кокорина прервалась в 2018 году. После матча «Зенита» с «Краснодаром» он, вместе с Павлом Мамаевым и своим братом отправились в Москву, где устроили две пьяные драки. За это все трое плюс их приятель оказались на нарах. Позднее суд дал всем по полтора года тюрьмы.

Несмотря на это, «Зенит» не стал расторгать контракт с Кокориным. В сентябре 2019 года он вышел на свободу, однако комитет Российского футбольного союза запретил клубу вносить игрока в дозаявку на сезон. Играть Александр мог начать только весной 2020 года.

Страничка ФК "Сочи" ВКонтакте сообщает о сенсационном переходе. Фото: vk.com/pfcsochi

Тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что очень ждет возвращения Кокорина в команду. А на сборах в Катаре, где сейчас находится команда, игрок показывал себя с лучшей стороны и даже забил несколько красивых мячей. Поэтому новость о переходе нападающего в «Сочи» оказалась громом среди ясного неба.

При этом пресс-служба «Зенита» информацию никак не подтверждает.

Напомним, что в сочинском клубе играют очень многие бывшие зенитовцы, а сама команда ранее носила название «Динамо-Санкт-Петербург» и лишь пару лет назад переехала на юг России. Сейчас ФК «Сочи» занимает последнее место в Премьер-лиге.