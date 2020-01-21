Предполагаемого вербовщика террористов в Петербурге отправили в СИЗО на 2 месяца
Красногвардейский районный суд Петербурга отправил в СИЗО на два месяца Исфандиера Акрамова, подозреваемого в вербовке террористов. Он просидит там на время следствия до 19 марта 2020 года. Напомним, 20 января 32-летнего мужчину задержали. Следователи убеждены в его виновности и считают, что Акрамов исповедовал радикальный ислам.
- Он склонил 2 граждан из Таджикистана к поездке в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. Злоумышленник завербовал их с помощью разговоров через интернет и в ходе неоднократных личных встреч в Санкт-Петербурге в течение 2015 года. Для этого он использовал уговоры, убеждения и иные формы психологического воздействия, в том числе, рассказывал о политической и религиозной ситуации в Сирии, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В квартире подозреваемого проходят обыски. За вербовку ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Задержание подозреваемого в содействии террористической деятельности в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU