Предполагаемого вербовщика террористов в Петербурге отправили в СИЗО на 2 месяца

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:18:51+03:00

По версии следствия, он склонял людей к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов

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Красногвардейский районный суд Петербурга отправил в СИЗО на два месяца Исфандиера Акрамова, подозреваемого в вербовке террористов. Он просидит там на время следствия до 19 марта 2020 года. Напомним, 20 января 32-летнего мужчину задержали. Следователи убеждены в его виновности и считают, что Акрамов исповедовал радикальный ислам.

- Он склонил 2 граждан из Таджикистана к поездке в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. Злоумышленник завербовал их с помощью разговоров через интернет и в ходе неоднократных личных встреч в Санкт-Петербурге в течение 2015 года. Для этого он использовал уговоры, убеждения и иные формы психологического воздействия, в том числе, рассказывал о политической и религиозной ситуации в Сирии, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В квартире подозреваемого проходят обыски. За вербовку ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержание подозреваемого в содействии террористической деятельности в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU