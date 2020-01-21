Угрозы подтопления нет: Аномальный паводок в Ленобласти потихоньку отступает
Аномальный паводок, нагрянувший в некоторые населенные пункты Ленобласти, пошел на спад. Об этом свидетельствуют данные единой дежурно-диспетчерской службы – уровень воды в реках уже понизился почти на 1,5 метра. Напомним, 19 и 20 января из-за аномально теплой зимы и дождей в Ленобласти затопило ряд дорог, Борское сельское поселение и город Тихвин.
- Представители спасательных служб и администраций поселений обошли частные дома, находящиеся в зоне возможного паводка. Опасности подтопления больше нет, вода отступила, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.
Например, сейчас уровень воды в реке Тихвине составляет 327 сантиметров. Опасное значение – 500. 1,5 метра ушли прочь, а значит, жители Тихвина могут спать спокойно.
Добавим, что в регионе постоянно ведется мониторинг паводковой обстановки. Во всех подразделениях аварийно-спасательной службы Ленобласти и Центра ГИМС готовятся группы для экстренного реагирования с применением плавсредств, уже определены пункты временного размещения людей, которые будут эвакуированы при угрозе их жизни и здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU