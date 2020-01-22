Многодетная мама из Петербурга стала триумфатором конкурса красоты «Миссис Вселенная Классик-2020»

22 Янв. 2020 2020-01-22T01:35:27+03:00

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Международный конкурс «Миссис Вселенная Классик-2020» в Болгарии завершился триумфом для петербурженки Ксении Вербицкой. «Комсомолка» уже рассказывала о красавице-маме четверых детей, работающей акушером-гинекологом. Напомним, участие в конкурсе могут принимать только замужние дамы после 40 лет. Рискнуть посостязаться Ксению уговорила пациентка.

И не зря – петербурженка возвращается домой с титулом Mrs Universal Classic, порадовав многих поклонников и удивив членов жюри.

- Два года подряд победа не уходит в одну страну! Ксения была настолько роскошна, что ей дали вторую «Вселенную»! – рассказали об итогах конкурса в Instagram федерации «Миссис Санкт-Петербург».

Зрителей и жюри Ксения особенно порадовала своим национальным костюмом, благодаря которому от нее не оторвать глаз. Фото: instagram.com/missis_spb_baltiya

Добавим, что Ксения специально шила для выступления костюм с национальным колоритом – сарафан с кокошником. Кроме этого она покорила зрительный зал и в творческом конкурсе, спев на испанском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU