2020-01-14T19:21:46+03:00
Общество

Акушер-гинеколог из Петербурга претендует на победу в конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2020»

43-летняя Ксения Вербицкая готовит вокальный номер и дизайнерский костюм с кокошником [фото]
Алиса ИНЯХИНА
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Акушер-гинеколог из Петербурга отправилась на конкурс «Миссис Вселенная Классик» 2020. ФОТО: Личный архивАкушер-гинеколог из Петербурга отправилась на конкурс «Миссис Вселенная Классик» 2020. ФОТО: Личный архив
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Честь представить Россию на международном конкурсе «Миссис Вселенная Классик» в 2020 году выпала петербурженке Ксении Вербицкой. Уточним, что в этом состязании принимают участие только замужние дамы за 40. Наша претендентка на высокий титул – 43-летняя умница и красавица, а еще она любящая мама четверых детей, работает акушером-гинекологом в больнице №40. На конкурс попала, как ни странно, через … работу.

- Одна из пациенток предложила мне поучаствовать в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург» несколько лет назад, - рассказывает «КП» Ксения Вербицкая. - Однако тогда я оказалась не готова, так как вынашивала четвертого малыша. В 2019 году решила подать заявку. Меня позвали на кастинг. Это было волнительно, но я верила в свои силы, потому что в отличие от «Мисс» «Миссис» должна помимо внешности иметь реализацию и в личной жизни, и в профессии. И я заняла первое место в категории «Классик», что позволило мне участвовать в международном состязании.

Региональный конкурс помог Ксении раскрыть себя. Именно после него она узнала, что обладает и вокальными, и танцевальными способностями. Но главное, вместе с участницами проекта начала заниматься благотворительностью – дамы ездили в детские дома, в гости в дома престарелых.

Быть мамой трех дочерей и сына-подростка и все успевать – непросто. ФОТО: Личный архив

Быть мамой трех дочерей и сына-подростка и все успевать – непросто. ФОТО: Личный архив

А пока все время у нее отнимает подготовка к финалу, который пройдет в столице Болгарии с 19 по 21 января.

- Для меня большая честь представлять Россию, показать всему миру, что русские женщины не только красивые, но и успешные, и реализованные в семье, в обществе. Как готовлюсь? На выход шью национальный костюм – сарафан и кокошник. Я волнуюсь, хотя наряды практически готовы. На творческий конкурс готовлю вокальный номер. Это будет песня на испанском языке, поскольку я учу его, и он мне нравится, - раскрыла карты конкурсантка.

Быть мамой трех дочерей и сына-подростка и все успевать – непросто. Однако Ксения справляется и признается, семейство стоически терпит недостаток внимания, вызванный подготовкой к конкурсу.

- Близкие меня поддерживают – и муж, и дети. Моим дочерям 3, 8, 12 лет, а старшему сыну - 16. Они у меня все невероятные молодцы! Благодаря их терпению, любви и пониманию, я и смогла завоевать титул. Все выходные стараюсь проводить вместе с родными, ведь скоро мы расстанемся почти на неделю, - смахивает слезу Ксения.

Кроме того, плюс участия в конкурсе красоты для замужних и зрелых барышень, по мнению петербурженки, в том, что он раскрывает миру глаза на современных женщин. Ведь для многих в 40 лет жизнь только начинается.

- Помните, Жванецкий говорил – «В нашей стране куда-то пропадают женщины после 50. Они вдруг становятся бабушками»? Так вот, мы есть, никуда не пропали! Мы красивы, успешны и любимы, - заверила конкурсантка.

Верим, что Ксения привезет из Болгарии победу! Желаем ей удачи! ФОТО: Личный архив

Верим, что Ксения привезет из Болгарии победу! Желаем ей удачи! ФОТО: Личный архив

Ранее «Комсомольская правда» - Петербург писала, что 39-летняя Ирина Гоголь из города на Неве заняла призовое место в самом престижном международном конкурсе красоты среди замужних женщин – «Миссис Вселенная». Финал проходил в конце декабря 2019 гола в китайском Гуанчжоу, где Ирина взяла титул среди 90 красавиц со всего мира.

Верим, что и Ксения привезет из Софии победу! Желаем ей удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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