2020-01-22T15:25:01+03:00
Общество

В Петербурге собирают подарки и открытки для ветеранов ко Дню снятия блокады Ленинграда

В преддверии праздника волонтеры фонда «Доброделы» навестят дома престарелых, интернаты и приюты
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Волонтеры традиционно дарят подарки бабушкам и дедушкам в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.Волонтеры традиционно дарят подарки бабушкам и дедушкам в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Петербург готовится к празднованию Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии важной даты фонд «Доброделы Петербурга» запустил благотворительную акцию. Они собирают подарки бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых, интернатах и приютах.

- Современный мир достаточно жесткий и расчетливый, в нем очень не хватает тепла, а ведь человек, как и прежде, нуждается в любви, заботе, в чьей-то протянутой руке в трудную минуту, в добром слове, - говорят организаторы акции. - Каждый петербуржец может сказать спасибо ветеранам блокадного Ленинграда,

Для ветеранов «Доброделы» собирают вещи, поделки и самодельные поздравительные открытки.

- Приветствуется детское творчество, - уточняют организаторы акции. - В основном, поздравления пойдут жителям и детям Блокадного Ленинграда, поэтому будьте внимательны с текстом в открытке.

Передать подарки петербуржцы могут через пункты приема фонда, указанные на сайте "Доброделов".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты рассказали о вреде аномально теплой зимы в Петербурге
У Дворцовой площади сломались часы, считающие время до ЕВРО-2020
Делегация Санкт-Петербурга встретилась с блокадниками, проживающими в Израиле
Старый тренажер для полетов продали петербургскому университету гражданской авиации за 358 миллионов рублей
В Петербурге собирают подарки и открытки для ветеранов ко Дню снятия блокады Ленинграда
Водитель эвакуатора увез чужую «Ладу», чтобы сдать ее в металлолом
Мужчина сгорел дотла в пожаре, вспыхнувшем из-за электронной плитки
Полицейские, жестоко избившие подростка, предстанут перед судом
27 января со Стрелки Васильевского острова прогремит Ленинградский салют
Мигрант пришел устраиваться на работу на стройку, упал с высоты и погиб
В Петербурге приостановили продажу билетов на выступления комика Долгополова
Вестибюли «Дунайской» и «Проспекта Славы» стали закрывать раньше ради экономии
Редкие краснокнижные грибы выросли в Петербурге
Пенсионеров Ленобласти научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ
Блокадники, проживающие в Израиле, получат юбилейные медали к 75-летию Победы
У безработной петербурженки украли 5 миллионов рублей и кольцо с бриллиантом
«Голодный» девятиклассник с газовым баллончиком ограбил продуктовый магазин в Петербурге