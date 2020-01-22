В Петербурге собирают подарки и открытки для ветеранов ко Дню снятия блокады Ленинграда

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:25:01+03:00

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Петербург готовится к празднованию Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии важной даты фонд «Доброделы Петербурга» запустил благотворительную акцию. Они собирают подарки бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых, интернатах и приютах.

- Современный мир достаточно жесткий и расчетливый, в нем очень не хватает тепла, а ведь человек, как и прежде, нуждается в любви, заботе, в чьей-то протянутой руке в трудную минуту, в добром слове, - говорят организаторы акции. - Каждый петербуржец может сказать спасибо ветеранам блокадного Ленинграда,

Для ветеранов «Доброделы» собирают вещи, поделки и самодельные поздравительные открытки.

- Приветствуется детское творчество, - уточняют организаторы акции. - В основном, поздравления пойдут жителям и детям Блокадного Ленинграда, поэтому будьте внимательны с текстом в открытке.

Передать подарки петербуржцы могут через пункты приема фонда, указанные на сайте "Доброделов".

ИСТОЧНИК KP.RU