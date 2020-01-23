В Израиле открыли «Свечу памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:37:32+03:00

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23 января в Иерусалиме состоялось важное для истории международное мероприятие. При участии президентов России и Израиля, был открыт памятник, посвященный жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Он получил название «Свеча памяти». На торжественной церемонии присутствовал и губернатор Санкт-Петербурга.

- Эта горящая свеча из камня – первый в дальнем зарубежье монумент, посвященный блокадному подвигу Ленинграда. Уверен, будут и другие. Это дань памяти нашим предкам, которые спасли мир от фашизма. Он будет объединять наши народы, Иерусалим и Санкт-Петербург, Израиль и Россию, - заявил Александр Беглов.

Глава города отметил важность того, что памятник открыт в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Смольном планируют создать филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда в регионах России и за границей, чтобы все помнили о подвиге ленинградцев и такие события, как блокада никогда не повторялись.

- Память о жертвах войны тесно связывает народы России и Израиля. 900-дневная блокада Ленинграда – наша общая боль. Подвиг жителей осажденного города - наша общая гордость. Все, кто пережил блокаду, всегда будут хранить воспоминания о тех страшные дни в своей душе и сердце, - отметил также спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU