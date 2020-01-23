Рабочие «Метростроя» пожаловались на 10-тонный валун, задерживающий строительство коричневой линии

23 Янв. 2020 2020-01-23T22:29:51+03:00

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Работники «Метростроя» пожаловались на валун, который мешает им продолжать коричневую ветку подземки в Петербурге. Сроки сдачи станций «Путиловская» и «Юго-Западная» на Красносельско-Калининской линии метро ранее и так перенесли на 2023 год, поэтому строители не хотят терять ни дня. Фотографии огромного обломка горной породы разместили в группе «СПб Метрострой» во «Вконтакте». Там работники «Метростроя» часто общаются друг с другом.

- Совсем недавно был выбит валун на «Казаковской». Весит ни много ни мало 10 тонн! Пока что закрепили, как могли, но я думаю, что тут нечего говорить – все очевидно... В таких условиях работать категорически запрещено, - бьет тревогу один из строителей.

Очевидно, что валун нужно расколоть специальным инструментом, поскольку с места его не сдвинуть. Сейчас рабочие ждут скорейшей подмоги.

ИСТОЧНИК KP.RU