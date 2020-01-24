2020-01-24T14:43:57+03:00
Общество

На Балтзаводе на атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку

Масштабная операция прошла 23 января
Петр КИБЕР
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На атомный ледокол "Урал" поставили ходовую рубку. Фото: Александр Лебедев / пресс-служба Балтийского заводаНа атомный ледокол "Урал" поставили ходовую рубку. Фото: Александр Лебедев / пресс-служба Балтийского завода
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Одно из ведущих судостроительных предприятий Санкт-Петербурга - Балтийский завод. Здесь строят самые большие ледоколы в мире. И если «Арктика» уже бороздит моря, то «Урал» еще только стоит на стапелях. Наканун кораблю поставили «голову» - смонтировали ходовую рубку.

- 23 января специалисты АО «Балтийский завод» провели масштабную операцию по погрузке ходовой рубки на второй серийный атомный ледокол «Урал» проекта 22220, - сообщает заводская пресс-служба.

Сам блок рубки вместе с санитарными кабинами, ветроотбойником и прочим весит 147 тонн. Установка его на судно сразу прибавило надстройке ледокола два яруса. Теперь корабелам завода предстоит установить на судне еще три укрупненных блока, в том числе мачту с радионавигационным оборудованием.

Справка «КП»:

Атомный ледокол «Урал» - третий из нового проекта 22220. Головным судном стала «Арктика». Второе - «Сибирь» также строится на Балтийском заводе. Ледоколы этого типа способны проламывать льды толщиной до 2,9 метра. Они могут работать как в условиях океана, так и в руслах рек.

Ввод «Урала» в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Вес огромной конструкции - 147 тонн. Фото: Александр Лебедев / пресс-служба Балтийского завода

Вес огромной конструкции - 147 тонн. Фото: Александр Лебедев / пресс-служба Балтийского завода

ИСТОЧНИК KP.RU

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