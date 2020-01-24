2020-01-24T14:43:37+03:00
Дом. Семья

Дикие утки остались зимовать в Петербурге

Птицы поселились на очистных канализационных сооружениях
Лилия КОЗЛОВА
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Стая диких уток осталась зимовать в Петербурге / Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»Стая диких уток осталась зимовать в Петербурге / Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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Из-за аномально теплой погоды многие птицы решили не тратить силы и не улетать на юг на зимовку. Так, стая диких уток облюбовала очистные канализационные сооружения «Водоканала» в Петербурге. Они обустроились у вторичных отстойников, где достаточно чистая вода и хватает корма для пропитания.

- Кто бы мог представить, что за столь, казалось бы, неромантичным названием, включающим слово «канализация», скрывается практически заповедник. Время от времени, чтобы размять крылья, доказать свою независимость или изучить близлежащие территории на предмет наличия более комфортных условий проживания семейство уток улетает с территории, однако всегда возвращается домой, - рассказали на предприятии.

Однако это не единственные птицы, которые остались зимовать в Петербурге. Стая краснокнижных лебедей поселилась в Финском заливе рядом с дамбой в Кронштадте. Нынешней зимой водная гладь не покрылась льдом, поэтому птицы чувствуют себя очень комфортно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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