Малком не назвал точных сроков возвращения в основу «Зенита»

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:41:11+03:00

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Один из самых волнующих вопросов фанатов «Зенита» сейчас – сроки возвращения в основу известного нападающего Малкома. Пока все СМИ отвлечены интригой, перейдет ли Александр Кокорин в «Сочи», бразильца спокойно и планомерно подводят на сборах к тренировкам в общей группе после тяжелой травмы.

- Я сам чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются - пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня, - передает обнадеживающие слова Малкома пресс-служба «Зенита».

Бразилец рассказал, что на протяжении всего лечения не терял боевой настрой и был всегда на позитиве. Кроме этого Малком уже полностью адаптировался в Петербурге. По его словам, ему очень нравится холод и мороз, хотя аномально теплая зима пока этим не радует. Нападающий шутит – когда за окном холодно, его девушка меньше занимается шоппингом, что его сильно радует.

ИСТОЧНИК KP.RU