2020-01-21T21:08:49+03:00
Спорт

Семак о просьбах оставить Кокорина в «Зените»: «К большому сожалению, я не принимаю решения об этом»

Главный тренер «Зенита» рассказал о грустном настроении в команде из-за ухода Александра Кокорина в «Сочи»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фанаты "Зенита" запустили флешмоб в интернете с требованиями оставить Кокорина в команде.Фанаты "Зенита" запустили флешмоб в интернете с требованиями оставить Кокорина в команде.Фото: Александр ГЛУЗ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу резонансного сообщения о переходе Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Напомним, 21 января нападающий на правах капитана вывел команду в товарищеском матче против катарского «Аль Увайнаха» и трижды забил. Судя по всему, и футболисты и сам Семак хотели заявить, что не хотят расставаться с Александром. Это подтверждает и послематчевое интервью наставника «Зенита», который в курсе о просьбах фанатов оставить Кокорина у себя.

- Конечно, неприятно было – ему и не только ему – услышать информацию, которая сегодня появилась. Но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно, - рассказал главный тренер «Зенита».

Сергей Семак подчеркнул, что полностью доверяет Кокорину. По его словам, футболист доказывает, что нужен зенитовцам буквально в каждой тренировке, не говоря об играх.

- То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, это доверие команды, прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горд за них, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше – будем делать то, что должны делать, - подытожил Семак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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