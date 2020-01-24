В Петербурге разыскивают трехцветную Мафию

24 Янв. 2020 2020-01-24T22:00:24+03:00

Кошку с необычным именем вот уже четвертый месяц разыскивает хозяйка. Фото: СОЦСЕТИ

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В Петербурге разыскивают кошку с необычным именем Мафия. И да, у нее нет никакого гангстерского прошлого. Кошечку потеряли собственные хозяева еще четыре месяца назад. Срок огромный, но надежда умирает последней.

Беглеца в последний раз видели в садоводческом товариществе «Серебряный ручей», что в массиве Белоостров неподалеку от Сестрорецка. Любящие хозяева все еще верят в новогоднее чудо и даже гарантируют вознаграждение тому, кто отыщет их домашнее животное.

Из отличительных примет Мафии - зеленка на пузике после операции. Фото: СОЦСЕТИ

- Кошечка пропала с первой линии. Вышла гулять из частного дома. Она трехцветная: белая, серая и рыжая. Зовут Мафия, стерилизована! Были следы зеленки после операции на пузике. Очень жду ее дома. Уже четыре месяца ожидания и веры в лучшее. Последний раз ее видели 24 сентября, - пишет обеспокоенная хозяйка Александра в группе «ДТП и ЧП | Ленобласть» во «Вконтакте».

Добавим, что в данный момент в Петербурге происходит другая душещипательная история – в городе ищут хозяина маленького пуделя, которого сбили намертво возле станции метро «Нарвская».

ИСТОЧНИК KP.RU