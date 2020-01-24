Дзюба показал свое откровенное фото в Tinder

24 Янв. 2020 2020-01-24T23:37:16+03:00

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В Сети по всему миру набирает популярность забавный флешмоб #dollypartonchallenge. Он заключается в том, чтобы сделать коллаж из четырех фотографий, показывающих уникальные аватарки и образы человека в совершенно разных соцсетях. К челленджу присоединился и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Исходя из коллажа, в Instagram Артем горделиво выставляет свои трофеи и лучшие стороны напоказ. В «Одноклассниках» он спокойно проводит досуг в компании людей постарше, занимаясь рыбалкой в камуфляже. Во «Вконтакте» форвард, скорее, молодится. А вот в приложении для знакомств Tinder Дзюба откровенно демонстрирует все то, за что его любят поклонницы – широкую улыбку, блестящий пресс и фирменное празднование гола.

- Если у тебя Артем такие фото в «Одноклассниках», то мы всей нашей дружной и веселой компанией приглашаем тебя летом на Волгу. Рыбалка, волейбол, футбол – все, что угодно! – пишет подписчик Дзюбы в его Instagram в комментариях к смешному коллажу.

Напомним, свои смешные аватарки в соцсетях показали и звери Ленинградского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU