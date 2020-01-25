Петербургский депутат обратился к президенту в защиту комика Долгополова
Депутат муниципального образования «Ульянка» в Петербурге Никита Кириллов вступился за стендап-комика Александра Долгополова, которого начали проверять правоохранительные органы в связи с его выступлением. Ранее житель Орехово-Зуево написал заявление об оскорблении чувств верующих, после просмотра записи стендапа комика «Новый час шуток».
- Из-за сложившийся ситуации Александру пришлось покинуть Россию. Я считаю преследование юмориста по вышеперечисленным статьям (это 148-я (оскорбления религиозных чувств верующих) и 319-я (оскорбление представителя власти) в современной демократической стране неприемлемым, - заявил депутат.
Кириллов написал обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой гарантировать безопасность и защиту от уголовного преследования юмориста по данному делу, а также повлиять на то, чтобы впредь юмористы имели право свободно себя выражать.
- Напомню, что в России еще есть такая штука, как Конституция, где Статья 29 пункт 1 гласит «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». Хочется верить, что справедливость восторжествует и смеяться, и шутить в моей стране будет можно над любыми темами.
ИСТОЧНИК KP.RU