Петербургский депутат обратился к президенту в защиту комика Долгополова

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:09:19+03:00

Депутат МО "Ульянка" обратился к Путину в связи с преследованием комика Долгополова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Политик напомнил про конституционное право граждан России на свободу мысли и слова

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Депутат муниципального образования «Ульянка» в Петербурге Никита Кириллов вступился за стендап-комика Александра Долгополова, которого начали проверять правоохранительные органы в связи с его выступлением. Ранее житель Орехово-Зуево написал заявление об оскорблении чувств верующих, после просмотра записи стендапа комика «Новый час шуток».

- Из-за сложившийся ситуации Александру пришлось покинуть Россию. Я считаю преследование юмориста по вышеперечисленным статьям (это 148-я (оскорбления религиозных чувств верующих) и 319-я (оскорбление представителя власти) в современной демократической стране неприемлемым, - заявил депутат.

Кириллов написал обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой гарантировать безопасность и защиту от уголовного преследования юмориста по данному делу, а также повлиять на то, чтобы впредь юмористы имели право свободно себя выражать.

- Напомню, что в России еще есть такая штука, как Конституция, где Статья 29 пункт 1 гласит «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». Хочется верить, что справедливость восторжествует и смеяться, и шутить в моей стране будет можно над любыми темами.

ИСТОЧНИК KP.RU