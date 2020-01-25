Экс-главу «Метростроя» Николая Александрова отпустили из СИЗО

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:35:00+03:00

Бывший генеральный директор предприятия обвиняется в растрате не менее 178 миллионов рублей компании

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Экс-глава ОАО «Метрострой» Николай Александров вышел из СИЗО. Как стало известно в субботу, 25 января 2020 года, суд Петербурга отправил его под арест после очередного заседания.

- Санкт-Петербургский городской суд 23 января отменил решение об аресте Николая Александрова, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

Ранее Дзержинский суд отправил Александрова в СИЗО до 8 февраля, пока идет расследование. Предприниматель свою вину не признал.

Бывшего генерального директора компании обвиняют в растрате не менее 178 миллионов рублей предприятия. Согласно данным следствия, в ноябре 2017 года Александров объединился с Олегом Кузьменко, руководителем филиала «Метростроя» – управления производственно-технологической комплектации, и Анатолием Болотовым, директором ООО «Безопасные технологии и разработки». Стороны заключили фиктивный договор на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов КСМ-5 от 13 декабря 2013 года и КСМ-2 от 18 марта 2014 года. Это деньги, выделенные по госконтракту на строительство пятой линии метро от станции «Международная» до станции «Шушары».

ИСТОЧНИК KP.RU