2020-01-27T10:33:51+03:00
Происшествия

Стала известна личность трупа, найденного в багажнике каршеринга в Петербурге

Четверо человек вынесли окровавленное тело из подъезда и положили его в машину на глазах у изумленных свидетелей
Лилия КОЗЛОВА
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Четверо забили мужчину насмерть, заподозрив его в краже телефонаЧетверо забили мужчину насмерть, заподозрив его в краже телефонаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Специалисты установили личность мужчины, окровавленное тело которого днем в воскресенье, 26 января, нашли в багажнике каршеринга. Жители Красногвардейского района Петербурга стали свидетелями необычной картины: четверо человек вынесли из подъезда дома по улице Кржижановского труп, завернутый в пакет и погрузили его в машину. Все это происходило в 13:50 часов на глазах у людей.

- Экипаж ДПС быстро сориентировался и нашел указанный автомобиль. Полиция задержала четверых человек, а в багажнике был найден труп 35-летнего мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что умерший был ранее судим и на данный момент нигде не работал. Конфликт, повлекший за собой смерть, начался в подъезде дома 5, корпус 4 по улице Кржижановского. Там компания из троих мужчин и женщины заподозрила, что погибший украл телефон у их подруги. Его начали избивать руками и ногами, пока он полностью не обмяк. После этого его еще живого засунули в багажник, отвезли к дому 15 по Уткину проспекту, где продолжили избивать до смерти. В итоге несчастный скончался.

Все четверо участников задержаны. Возбуждено два уголовных дела. Всем четверым грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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