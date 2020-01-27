Стала известна личность трупа, найденного в багажнике каршеринга в Петербурге

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:33:51+03:00

Четверо человек вынесли окровавленное тело из подъезда и положили его в машину на глазах у изумленных свидетелей

Изменить размер текста: A A

Специалисты установили личность мужчины, окровавленное тело которого днем в воскресенье, 26 января, нашли в багажнике каршеринга. Жители Красногвардейского района Петербурга стали свидетелями необычной картины: четверо человек вынесли из подъезда дома по улице Кржижановского труп, завернутый в пакет и погрузили его в машину. Все это происходило в 13:50 часов на глазах у людей.

- Экипаж ДПС быстро сориентировался и нашел указанный автомобиль. Полиция задержала четверых человек, а в багажнике был найден труп 35-летнего мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что умерший был ранее судим и на данный момент нигде не работал. Конфликт, повлекший за собой смерть, начался в подъезде дома 5, корпус 4 по улице Кржижановского. Там компания из троих мужчин и женщины заподозрила, что погибший украл телефон у их подруги. Его начали избивать руками и ногами, пока он полностью не обмяк. После этого его еще живого засунули в багажник, отвезли к дому 15 по Уткину проспекту, где продолжили избивать до смерти. В итоге несчастный скончался.

Все четверо участников задержаны. Возбуждено два уголовных дела. Всем четверым грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU