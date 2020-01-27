В честь Дня полного снятия блокады на Ростральных колоннах зажгли огни
27 января - особая дата для всех жителей города на Неве. В этот день была полностью снята блокада Ленинграда, длившаяся долгие 872 дня. Это действительно праздник со слезами на глазах, поэтому отмечать его сдержанно, но торжественно.
Ровно в 9 часов утра в память о погибших ленинградцах на Ростральных колоннах зажглись огни. Они будут гореть до 12:00.
В 10 часов у дома номер 14 на Невском проспекте прошла церемония возложения цветов у надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», сохранившейся с военных времен.
В 11:00 начнутся траурные мероприятия на Пискаревском, Серафимовском , Смоленском, Богословском кладбищах. На Невском мемориальном кладбище «Журавли», а также на площади Победы и у Музея обороны и блокады Ленинграда.
С 12:00 стартует интерактивная программа на Дворцовой площади, где будет работать выставка военной техники, полевая кухня а также состоится концерт.
С 18:00 выставка и экспозиция времен периода 1941-1944 годов откроется на Стрелке Васильевского острова. А в 20:00 здесь прогремит залп из 12 орудий военных лет.
На Ростральных колоннах зажгли огни.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ИСТОЧНИК KP.RU