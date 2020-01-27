2020-01-27T11:55:50+03:00
Общество

«Кровавый» рассвет озарил небо над Петербургом

Лилово-огненный небосклон 27 января напомнил горожанам о людях, не переживших блокаду Ленинграда [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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"Кровавый"рассвет озарил небо над Петербургом"Кровавый"рассвет озарил небо над ПетербургомФото: СОЦСЕТИ
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Утро в Петербурге началось с необычайно красивого рассвета. Его кроваво-красные, переходящие в лиловый оттенки напомнили горожанам о том, что 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – словно само небо скорбит и помнит о людях, не переживших те тяжелые 900 дней.

Петербуржцы делятся в сети фотографиями красивого неба Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы делятся в сети фотографиями красивого небаФото: СОЦСЕТИ

Оттенки неба варьируются от ярко красного Фото: СОЦСЕТИ

Оттенки неба варьируются от ярко красногоФото: СОЦСЕТИ

- Кровавый рассвет в память о людях, не переживших блокаду, - подписали свои снимки некоторые петербуржцы, опубликовав их в сети.

До лилово-фиолетового Фото: Елена РЕДЬКИНА

До лилово-фиолетовогоФото: Елена РЕДЬКИНА

Петербуржцы сравнили рассвет, будто небо скорбит погибшим во время блокады Ленинграда Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы сравнили рассвет, будто небо скорбит погибшим во время блокады ЛенинградаФото: СОЦСЕТИ

Пользователи интернета стали активно делиться снимками необычного неба. Сотни фотографий появилось в социальных сетях буквально за пару часов.

27 января отмечается День снятия блокады Фото: СОЦСЕТИ

27 января отмечается День снятия блокадыФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что 27 января – это особая дата для города на Неве. Ровно в 9 часов утра на Ростральных колонная зажглись огни в память о погибших за время блокады ленинградцев. Также у дома 14 на Невском проспекте прошла церемония возложения цветов у надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», сохранившейся с военных времен.

Завораживающая красота Фото: СОЦСЕТИ

Завораживающая красотаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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