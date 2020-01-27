2020-01-27T19:15:34+03:00
Происшествия

Суд оштрафовал участников массовой драки, из-за которой полиция окружила Заставскую улицу

В потасовке участвовали 12 мужчин, которые выясняли отношения из-за «Порше» на тротуаре
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге оштрафовали драчунов на Заставской улице. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге оштрафовали драчунов на Заставской улице. Фото: vk.com/spb_today
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Московский районный суд Петербурга оштрафовал на тысячу рублей каждого из девятерых участников массовой драки, которая произошла на улице Заставской 23 января около 21:00. Напомним, тогда «поле боя» оцепили больше десятка полицейских машин. Стражи порядка задержали с места 12 человек, но троих из них судить не стали.

Вместе с этим стали известны подробности конфликта, начавшегося из-за «Порше», двигавшегося по тротуару. Прибывший на место капитан полиции не раз требовал прекратить драку, но мужчины его не слушали и активно пускали кулаки и мат в ход. Драчунов помогла «скрутить» лишь многочисленная подмога.

- Все фигуранты вину признали, раскаялись, очень сожалели в суде о содеянном. Некоторые пояснили, что принимали участие в корпоративном вечере, где употребили спиртное. После мероприятия на улице рядом с заведением, где они отдыхали, произошла массовая драка, и в ней они тоже решили поучаствовать, - сообщает детали потасовки объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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