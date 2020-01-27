2020-01-27T23:21:05+03:00
Общество

Ветеранов блокады Ленинграда из 15 стран наградили «Блокадными ласточками»

Памятный жетон сделали специально к празднованию 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге вручили ветеранам ВОВ памятные жетоны "Блокадные ласточки". Фото: kvs.spb.ruВ Петербурге вручили ветеранам ВОВ памятные жетоны "Блокадные ласточки". Фото: kvs.spb.ru
Изменить размер текста:

27 января ветеранам блокады Ленинграда, приехавшим в Петербург из 15 стран на торжественные мероприятия, вручили памятных «Блокадных ласточек». Уникальные жетоны изготовили к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистов. Еще в 1945 году поэтесса Ольга Берггольц посвятила блокадной ласточке культовые трогательные строки. Теперь птица с письмом в клюве стала символом стойкости духа и неиссякаемой надежды.

- Этот знак, как один из символов блокады и победы над врагом, мог бы стать важным элементом продвижения национальной исторической памяти, - считают в пресс-службе комитета по внешним связям Петербурга.

Напомним, ранее в Израиле открыли «Свечу памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда. На памятнике также изображена блокадная ласточка. Этот монумент, посвященный подвигу ленинградцев, стал первым подобным для дальнего зарубежья.

В Санкт-Петербурге возложили цветы в память о героях и жертвах блокады Ленинграда.Венки и букеты несут на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в память об освобождении города от блокады. Торжественно-траурная церемония возложения цветов в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда прошла у монумента "Мать-Родина" в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Пулковском шоссе задержали водителя «Фольксвагена», который пять лет катался без прав
В Мурино ищут хозяина побитому коту с заплаканными глазами
Ветеранов блокады Ленинграда из 15 стран наградили «Блокадными ласточками»
В Колпино «Хендай» на полном ходу снес подростка, перебегавшего дорогу на красный свет
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Станции метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская» ограничили на вход из-за огромного потока зрителей салюта
Петербуржцы возмутились откровенной парочкой, обнимающейся на полу в «Галерее»
В День снятия блокады по Петербургу проехал «Трамвай Победы» с фронтовыми песнями
Петербуржец заплатит 100 тысяч рублей штрафа за увесистую пощечину полицейскому
Центр Петербурга сковали сильные пробки из-за неработающих светофоров
Смольный и правительство Германии договорились о выделении 12 млн евро на нужды блокадников
Суд оштрафовал участников массовой драки, из-за которой полиция окружила Заставскую улицу
В инфекционной больнице имени Боткина рассказали о здоровье троих пациентов с подозрением на новый китайский вирус
«Мостотрест» показал, где в Петербурге остались следы войны
Маршрутку из Петербурга в Аннино после транспортной реформы сохранят
Следователи навестили блокадницу Ленинграда, которая в войну командовала взвода охраны Кировского завода
К горящему общежитию в Шушарах направлен автобус для обогрева эвакуированных людей
Мощный пожар охватил общежитие в Шушарах
У Гренадерского моста из Большой Невки спасатели выловили мужчину
Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам за хорошие новости
В Минобороны показали уникальную карту рубежей обороны Ленинграда
Треть колбасы в магазинах Петербурга не качественная
Кокорин не поехал на сбор вместе с ФК «Сочи»
В счет алиментов петербуржец отдал бывшей жене «Мерседес»