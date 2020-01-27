Ветеранов блокады Ленинграда из 15 стран наградили «Блокадными ласточками»

27 Янв. 2020 2020-01-27T23:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

27 января ветеранам блокады Ленинграда, приехавшим в Петербург из 15 стран на торжественные мероприятия, вручили памятных «Блокадных ласточек». Уникальные жетоны изготовили к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистов. Еще в 1945 году поэтесса Ольга Берггольц посвятила блокадной ласточке культовые трогательные строки. Теперь птица с письмом в клюве стала символом стойкости духа и неиссякаемой надежды.

- Этот знак, как один из символов блокады и победы над врагом, мог бы стать важным элементом продвижения национальной исторической памяти, - считают в пресс-службе комитета по внешним связям Петербурга.

Напомним, ранее в Израиле открыли «Свечу памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда. На памятнике также изображена блокадная ласточка. Этот монумент, посвященный подвигу ленинградцев, стал первым подобным для дальнего зарубежья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/757191" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге возложили цветы в память о героях и жертвах блокады Ленинграда.Венки и букеты несут на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в память об освобождении города от блокады. Торжественно-траурная церемония возложения цветов в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда прошла у монумента "Мать-Родина" в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU