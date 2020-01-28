В Ленобласти 16-летняя студентка забеременела от оператора машинного доения

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:17:45+03:00

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Полиция Всеволожского района Ленинградской области нашла 16-летнюю студентку, о пропаже которой заявляла мать. 24 января жительница Мурино сообщила, что ее дочка не только исчезла, но и живет половой жизнью с мужчиной. Стражи порядка за три дня нашли и саму девушку и ее приятеля.

- В ходе проведения проверки по материалу было установлено, что несовершеннолетняя 2003 года рождения проживает совместно с 19-летним сожителем у него дома на Ленинградском шоссе в деревне Порошкино, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Пикантная деталь - в данный момент студентка Колледжа пищевых технологий находится на 38 неделе беременности. Полицейские установили, что сексом девушка и ее приятель занимались как минимум с мая 2019 года. Тогда же и произошло оплодотворение.

Известно, что сам будущий отец работает оператором машинного доения на одном из племенных заводов Ленобласти. В отношении парня возбуждено дело за половое сношение с несовершеннолетней. Молодому дояру грозит исправительные работы или даже тюрьма. Впрочем, воспитывать ребенка и содержать семью тоже кто-то должен, поэтому решение будет не таким простым.

ИСТОЧНИК KP.RU