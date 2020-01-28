2020-01-28T13:52:12+03:00
Происшествия

За изнасилование и убийство петербурженки двое приезжих получили 6 и 16 лет тюрьмы

Сначала они решили ограбить случайную прохожую, а потом решили не оставлять в живых
Петр КИБЕР
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Два мигранта получили 6 и 16 лет за убийство молодой петербурженки.Два мигранта получили 6 и 16 лет за убийство молодой петербурженки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении двух граждан Таджикистана, которые осенью 2018 года ограбили, изнасиловали и задушили случайную прохожую. Преступление произошло в Выборгском районе Северной столицы.

- Суд установил: с 3:00 до 4:00 7 сентября 2018 года обвиняемые, во дворе д.9 по ул. Александра Матросова, напали на ранее незнакомую им женщину, затащили ее в кусты, отобрали у мобильный телефон, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Потом один мигрант держал жертву, а второй ее насиловал. Чтобы их преступление не раскрылось, приезжие решили убить женщину. Один из них задушил несчастную руками. После чего подельники бросили тело в кустах и сбежали.

Позднее убийство раскрылось, а сами злоумышленники попали в руки полиции. Решением городского суда один из них проведет за решеткой 6 лет, а второй - 16.

Известно, что погибшей был 21 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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