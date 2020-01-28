За изнасилование и убийство петербурженки двое приезжих получили 6 и 16 лет тюрьмы

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:52:12+03:00

Два мигранта получили 6 и 16 лет за убийство молодой петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сначала они решили ограбить случайную прохожую, а потом решили не оставлять в живых

Изменить размер текста: A A

Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении двух граждан Таджикистана, которые осенью 2018 года ограбили, изнасиловали и задушили случайную прохожую. Преступление произошло в Выборгском районе Северной столицы.

- Суд установил: с 3:00 до 4:00 7 сентября 2018 года обвиняемые, во дворе д.9 по ул. Александра Матросова, напали на ранее незнакомую им женщину, затащили ее в кусты, отобрали у мобильный телефон, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Потом один мигрант держал жертву, а второй ее насиловал. Чтобы их преступление не раскрылось, приезжие решили убить женщину. Один из них задушил несчастную руками. После чего подельники бросили тело в кустах и сбежали.

Позднее убийство раскрылось, а сами злоумышленники попали в руки полиции. Решением городского суда один из них проведет за решеткой 6 лет, а второй - 16.

Известно, что погибшей был 21 год.

ИСТОЧНИК KP.RU