За изнасилование и убийство петербурженки двое приезжих получили 6 и 16 лет тюрьмы
Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении двух граждан Таджикистана, которые осенью 2018 года ограбили, изнасиловали и задушили случайную прохожую. Преступление произошло в Выборгском районе Северной столицы.
- Суд установил: с 3:00 до 4:00 7 сентября 2018 года обвиняемые, во дворе д.9 по ул. Александра Матросова, напали на ранее незнакомую им женщину, затащили ее в кусты, отобрали у мобильный телефон, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Потом один мигрант держал жертву, а второй ее насиловал. Чтобы их преступление не раскрылось, приезжие решили убить женщину. Один из них задушил несчастную руками. После чего подельники бросили тело в кустах и сбежали.
Позднее убийство раскрылось, а сами злоумышленники попали в руки полиции. Решением городского суда один из них проведет за решеткой 6 лет, а второй - 16.
Известно, что погибшей был 21 год.
ИСТОЧНИК KP.RU