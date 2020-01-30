В 2021 круизном году к «Принцессе Анастасии» может добавиться «Принцесса Мария»

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:58:02+03:00

Если все пойдет по плану, то из Петербурга будут ходить уже два парома

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Туры по Скандинавии и Эстонии на пароме - одно из любимейших видов путешествий для жителей Петербурга. Отправиться в Хельсинки, Стокгольм или Таллинн на «Принцессе Анастасии» может практически каждый. Однако с конца прошлого года паром встал на срочный ремонт и выйдет него только по весне. Зато в 2021 году из города на Неве смогут ходить уже два круизных лайнера.

- Мы надеемся, что к 2021 нам подтвердят возвращение судна Princess Maria (она же Moby Dada) на Балтику. Сейчас оно работает в Средиземном море и осуществляет перевозку пассажиров между курортами Италии. Маршруты для него проработаны, - приводит слова гендиректора паромного оператора Moby SPL Сергея Котенева «Интерфакс».

По словам Котенева, компания планирует открыть маршрут в Германию через Калининград, однако в расписании на 2020 год его пока нет. Это связано с подготовкой инфраструктуры порта «Пионерский».

Пока же Moby SPL строит планы на будущее и готовится к нынешнему сезону. Паром «Принцесса Анастасия» должен вернуться с ремонта в начале марта 2020 года. Первый круиз намечен на 21 марта. Судно как и раньше будет курсировать между Санкт-Петербургом, Стокгольмом, Таллином и Хельсинки. Но 2 и 11 мая совершит два захода в Ригу.

ИСТОЧНИК KP.RU