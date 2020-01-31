Порядка 80 спасателей МЧС разбирают завалы рухнувшего СКК «Петербургский»

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:05:02+03:00

Более 80 спасателей ищут рабочего, оказавшегося под завалами в СКК Фото: Артем КИЛЬКИН

Поиски рабочего, который не успел запрыгнуть в люльку, продолжаются [видео, фото]

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На месте трагедии, произошедшей во время демонтажа крыши СКК «Петербургский», работают спасатели. Масштабы обрушения еще точно не известны. На данный момент сотрудники МЧС вместе с добровольцами прочесывают завалы в поисках рабочего.

- 31 января в 15:02 часов поступило сообщение о том, что во время проведения работ по демонтажу крыши в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский». По предварительным данным, под завалами может находиться человек, проводятся поисковые работы, - сообщили в МЧС Петербурга.

Более 80 процентов стен и кровли обрушилисьФото: Артем КИЛЬКИН

На мечте обвала работают 80 человек личного состава и 30 единиц техники. К месту также направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».

Известно, что в результате ЧП обрушилось 80 процентов конструкции стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758018" frameborder="0"></iframe> Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

ИСТОЧНИК KP.RU