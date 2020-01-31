Порядка 80 спасателей МЧС разбирают завалы рухнувшего СКК «Петербургский»
На месте трагедии, произошедшей во время демонтажа крыши СКК «Петербургский», работают спасатели. Масштабы обрушения еще точно не известны. На данный момент сотрудники МЧС вместе с добровольцами прочесывают завалы в поисках рабочего.
- 31 января в 15:02 часов поступило сообщение о том, что во время проведения работ по демонтажу крыши в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский». По предварительным данным, под завалами может находиться человек, проводятся поисковые работы, - сообщили в МЧС Петербурга.
Более 80 процентов стен и кровли обрушилисьФото: Артем КИЛЬКИН
На мечте обвала работают 80 человек личного состава и 30 единиц техники. К месту также направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».
Известно, что в результате ЧП обрушилось 80 процентов конструкции стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч квадратных метров.
Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру
ИСТОЧНИК KP.RU
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