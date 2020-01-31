2020-01-31T17:04:20+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения СКК «Петербургский»

Правоохранители проводят осмотр места ЧП, опрашивают свидетелей и работников
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обрушения крыши подлежащего сносу СКК «Петербургский»В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обрушения крыши подлежащего сносу СКК «Петербургский»Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следственный комитет Петербурга начал доследственную проверку после обрушения крыши и стен Спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который рухнул во время демонтажа в пятницу, 31 января.

- Проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация, назначается ряд экспертиз, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщили в следственном комитете.

У СКК после обрушения работают спецслужбы. Фото: Артем КИЛЬКИН

У СКК после обрушения работают спецслужбы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что обрушение произошло около трех часов дня в тот момент, когда рабочие пилили балки крепления крыши к стенам. Предположительно, под завалами СКК находится человек. Сейчас его ищут 80 сотрудников МЧС, а также кинологические расчеты Невского спасательного центра и добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».

Известно, что в результате ЧП обрушилось 80 процентов конструкции стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч квадратных метров.

Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

ИСТОЧНИК KP.RU

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