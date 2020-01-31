МЧС опровергло взрыв в метро с семью пострадавшими в Петербурге

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:10:02+03:00

Происшествий не было Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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В Петербурге после обрушение здания СКК "Петербургский" началась паника. В городе стали поступать сообщения о взрывах. Скопление сотрудников МЧС заметили у метро "Владимирская" - Большая Московская, 2. Но спасатели эти новости тут же опровергли.

- Станция метро Владимирская работает в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. - Информация о взрыве не соответствует действительности.

Сотрудники МЧС, находящиеся на месте, сообщают об учениях спасателей. Также о ЧП сообщалось на Большой Посадской. Якобы там произошло обрушение здания.

- Здание на Большой Посадской, 9/5 обследовали спасатели, - добавляют в МЧС. - Произошло незначительное отслоение штукатурки наружной стены. Угрозы нет.

Напомним, что при обрушении крыши СКК погиб один рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU