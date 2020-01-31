Не успел запрыгнуть в строительную люльку: Под завалами спортивного комплекса в Петербурге найдено тело погибшего рабочего

Сотрудники МЧС Петербурга в 17:25 часов 31 января достали из-под завалов обрушившегося СКК «Петербургский» тело погибшего работника. Им оказался 29-летний местный житель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758018" frameborder="0"></iframe> Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

- Обнаружено тело погибшего работника. В бригаде было четыре человека, трое живы и здоровы, - рассказал начальник штаба МЧС Петербурга Алексей Аникин.

Глава спасательной службы пояснил, что в СКК проводились плановые работы, поэтому посторонних людей во время обвала крыши на месте не было. На данный момент опасности нового обрушения нет. В МЧС отмечают, что основную часть работы закончат в течение двух часов.

На месте ЧП работают около 140 спасателей МЧСФото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор «СКА-Арена» Игорь Забиран приехал на место рухнувшего здания СКК «Петербургский», который упал во время демонтажа крыши около трех часов дня в пятницу, 31 января. Он пояснил, что конструкция здания состояло из опорного кольца и 112 вант. Именно при отрезании части вант и произошло обрушение железобетонного кольца.

- Демонтаж всегда предполагает обрушение, - вздохнул Забиран. – Сейчас один человек не выходит на связь. Его ищет МЧС, разбирает завали внутри здания.

Что касается соблюдения техники безопасности при демонтаже, а также была ли на пропавшем рабочем страховка, директор «СКА-Арена» ответил, что выяснением этих вопросов занимаются надзорные службы и ведомства. «Дождемся выводов», добавил Забиран.

Обрушилось 80 процентов зданияФото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем, следственный комитет и прокуратура уже начали доследственную проверку. Они опрашивают свидетелей и очевидцев, а также изымают документацию. Уже назначены экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

На месте обвала работают 138 человек личного состава МЧС и 40 единиц техники. Также им помогают кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».

Следственный комитет и прокуратура начали проверкуФото: Артем КИЛЬКИН

В результате ЧП 80 процентов рухнуло конструкции стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч квадратных метров. Работы по разбору завалов продолжаются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, который находится с рабочим визитом в Москве, находится на контроле ситуации. Он поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и недопущению людей на территорию спортивно-концертного комплекса, а также провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.