МЧС опровергли обрушение здания на Петроградке

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:13:58+03:00

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Сотрудники МЧС Петербурга проверили информацию об обрушении здания на Петроградской стороне. Сообщение об этом появилось около пяти часов вечера в пятницу, 31 января. Выяснилось, что никакой чрезвычайной ситуации не произошло. На самом деле с фасада дома просто отслоилась штукатурка.

- Здание на Большой Посадской дом 9/5 обследовали спасатели. Произошло незначительное отслоение штукатурки наружной стены. Угрозы нет, - рассказали в МЧС Петербурга.

Также напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на станции метрополитена «Владимирская» прогремел взрыв. Однако и это сообщение не подтвердилось. На данный момент вся подземка работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU