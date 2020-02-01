На трассе Петербург-Псков под Лугой в лобовом ДТП погибли два человека

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:45:09+03:00

На трассе под Лугой погибли водители двух кроссоверов. Фото: vk.com/dorinspb

Около 7 утра на 137 километре столкнулись «Ссанг Енг» и «Лэнд Ровер»

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Второй раз за три дня в сводки ГИБДД попадает трасса «Петербург-Псков-Невель». И снова в районе Луги происходит ДТП со смертельным исходом. 30 января здесь погиб водитель «Тойоты», и еще шесть человек пострадали, а ранним утром 1 февраля лоб в лоб столкнулись «Ссанг Енг» и «Лэнд Ровер».

- Около 7:00, на 137 километре автодороги «Санкт-Петербург- Псков» произошло столкновение двух автомобилей: Land Rover под управлением мужчины 1981 года рождения и Ssang Yоng (водитель - мужчина 1955 г.р.), - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Судя по всему, столкновение произошло на полной скорости. Удал был сильным, автомобили разбросало по разным сторонам трассы. «Лэнд Ровер» при этом лег на бок. Водители обеих машин получили смертельные травмы и скончались на месте.

По предварительным данным, дорога в момент аварии была пустой, видимость - хорошей. Состояние асфальта нормальное. Точные обстоятельства и причины трагедии установят инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU