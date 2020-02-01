В Ленобласти отправят в психушку мужчину, который умышленно сбил ребенка машиной

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:08:00+03:00

Вместе с малышкой пострадала и ее бабушка [видео]

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Прокуратура Ленобласти потребовала отправить на принудительное лечение жителя Всеволожского района, который летом 2019 года умышлено сбил бабушку с ребенком, а после попытался сбежать. Тогда его поймали, и завели дело о попытке убийства. Сейчас в психическом здоровье мужчины возникли сомнения.

- Первым заместителем прокурора Ленинградской области утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости общественно-опасные деяния, - сообщает пресс-служба ведомства.

Скорее всего это означает, что суд должен отправить мужчину в специальное медучреждение с решетками а окнах, где его будут лечить. Ну или попытаются.

Напомним, что инцидент произошел 5 августа 2019 года в поселке Щеглово. 39-летний мужчина за рулем «Рено Логан» нажал а газ и переехал 3-летнюю девочку с ее 60-летней бабушкой. Девочку врачам удалось спасти, а пенсионерка позднее скончалась в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/724399" frameborder="0"></iframe> В Щеглово авто сбил 60-летнюю женщину и 3-летнюю девочку на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU