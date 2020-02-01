2020-02-01T18:08:00+03:00
Происшествия

В Ленобласти отправят в психушку мужчину, который умышленно сбил ребенка машиной

Вместе с малышкой пострадала и ее бабушка [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Водителя, сбившего бабушку с внучкой, ждет принудительное лечение.Водителя, сбившего бабушку с внучкой, ждет принудительное лечение.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Прокуратура Ленобласти потребовала отправить на принудительное лечение жителя Всеволожского района, который летом 2019 года умышлено сбил бабушку с ребенком, а после попытался сбежать. Тогда его поймали, и завели дело о попытке убийства. Сейчас в психическом здоровье мужчины возникли сомнения.

- Первым заместителем прокурора Ленинградской области утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости общественно-опасные деяния, - сообщает пресс-служба ведомства.

Скорее всего это означает, что суд должен отправить мужчину в специальное медучреждение с решетками а окнах, где его будут лечить. Ну или попытаются.

Напомним, что инцидент произошел 5 августа 2019 года в поселке Щеглово. 39-летний мужчина за рулем «Рено Логан» нажал а газ и переехал 3-летнюю девочку с ее 60-летней бабушкой. Девочку врачам удалось спасти, а пенсионерка позднее скончалась в больнице.

В Щеглово авто сбил 60-летнюю женщину и 3-летнюю девочку на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Северном проспекте иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу не красный свет
В Ленобласти отправят в психушку мужчину, который умышленно сбил ребенка машиной
Губернатор Петербурга заявил, что «потрясен» гибелью рабочего при обрушении СКК
МЧС предупреждает о тумане и сильном снегопаде в Ленобласти
Полиция поймала профессионального «форточника», обокравшего 22 квартиры
«Зенит» без Кокорина громит люксембургский «Дюделанж» на сборах в Испании
Мать и двое маленьких детей пострадали при пожаре на улице Бадаева
Студент карельской консерватории попал в больницу с подозрением на коронавирус
Стартовал прием заявок на грант имени петербургского онколога Андрея Павленко
В парке Александрино неизвестный зарезал водителя троллейбуса
Петербуржец попал в реанимацию с ожогами из-за вспыхнувшей зажигалки
Шумная гулянка в подъезде довела пенсионера до стрельбы из ружья по соседям
На трассе Петербург-Псков под Лугой в лобовом ДТП погибли два человека
Зайцы-русаки в Ленобласти оказались под угрозой исчезновения из-за чувашского кооператива
Прогноз погоды на выходные, 1 и 2 февраля, в Санкт-Петербурге
В Гатчинском парке подружились лисы и лебеди
В Ленобласти поймали возможного сексуального маньяка, который напал на первую жертву еще в 2010 году
«Дети теперь без нее»: Женщина, погибшая под колесами 18-летнего лихача на улице Ярослава Гашека, была учительницей
На станции метро «Казаковская» рабочие вручную раскалывают валун, мешающий проходке коричневой линии