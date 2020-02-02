2020-02-02T13:35:06+03:00
Звезды

В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине нашли обои, которые старше самого композитора

Фрагменты обоев помогут реставраторам восстановить исторический облик интерьеров
Анна ПОСЛЯНОВА
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В датировке помогли газеты, на которые клеили обои. Фото: Администрация Ленинградской областиВ датировке помогли газеты, на которые клеили обои. Фото: Администрация Ленинградской области
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Удивительную находку сделали специалисты, которые реставрируют дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине, где прошло детство великого композитора. На стенах обнаружили фрагмент исторических обоев, которые украшали интерьеры задолго до рождения музыканта.

– Предположительно, фрагмент обоев относится к периоду строительства дома – 1801-1810 годам, – сообщают в Администрации Ленобласти. – Во время последнего ремонта 1980 -1984 годов исторический рисунок был воссоздан на обоях в передней: по одному из сохранившихся фрагментов Ленинградская обойная фабрика изготовила обои специально для музея.

Исследование обоев, сохранившихся в доме-музее, идет не первый год. Специалисты выяснили, что всего на стенах есть три слоя: времени строительства дома, первой четверти XIX столетия и 1859 года (именно тогда Римские-Корсаковы сделали последний ремонт). В датировке помогли газеты, на которые клеили обои.

В ходе реставрации собираются воспроизвести рисунок и цвет исторических обоев 1859 года. По словам заведующей музеем Элен Бордовской, проведенные исследования лягут в основу выставок и научных публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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