Подозрение на коронавирус не подтвердилось у жительницы Ленобласти

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:51:07+03:00

Об этом сообщает источник в администрации регион

Изменить размер текста: A A

Всем можно выдохнуть. Подозрение на коронависус, с которым вечером субботы госпитализировали 56-летнюю жительницу Мурино, по счастью не подтвердились. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в правительстве Ленобласти.

- Тест на короновирус, проведенный центром Роспотребнадзора по Ленинградской области, отрицательный, - говорится в сообщении.

Других подробностей, а также диагноза пациентки не приводится.

Напомним, что женщину, вернувшуюся с отдыха на китайском острове Хайнань, госпитализировали сначала в Токсовскую райбольницу, а потом перевели в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге. Причиной стало ее недомогание.

- Если человек возвращается из Китая с симптомами ОРВИ и гриппа, это повод протестировать его на коронавирус. Всего Петербурге проверено около 40 человек, – рассказали «Комсомолке» в городском Комитете по здравоохранению.

Напомним, что в России подтверждены два случая заболевания в Забайкалье и Читинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU