Подозрение на коронавирус не подтвердилось у жительницы Ленобласти
Всем можно выдохнуть. Подозрение на коронависус, с которым вечером субботы госпитализировали 56-летнюю жительницу Мурино, по счастью не подтвердились. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в правительстве Ленобласти.
- Тест на короновирус, проведенный центром Роспотребнадзора по Ленинградской области, отрицательный, - говорится в сообщении.
Других подробностей, а также диагноза пациентки не приводится.
Напомним, что женщину, вернувшуюся с отдыха на китайском острове Хайнань, госпитализировали сначала в Токсовскую райбольницу, а потом перевели в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге. Причиной стало ее недомогание.
- Если человек возвращается из Китая с симптомами ОРВИ и гриппа, это повод протестировать его на коронавирус. Всего Петербурге проверено около 40 человек, – рассказали «Комсомолке» в городском Комитете по здравоохранению.
Напомним, что в России подтверждены два случая заболевания в Забайкалье и Читинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU