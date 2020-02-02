2020-02-02T12:22:43+03:00
Происшествия

У жительницы Мурино в Ленобласти заподозрили коронавирус

На днях женщина вернулась с отдыха на китайском Хайнане
Анна ПОСЛЯНОВА
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На сегодня коронавирус не нашли ни у одного пациента двух регионов.На сегодня коронавирус не нашли ни у одного пациента двух регионов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сведения о подозрении на коронавирус у жительницы Ленинградской области появилась в соцсетях вчера вечером, 1 февраля.

– Сегодня из города Санья, что на острове Хайнань, прилетела 56-летняя жительница города Мурино, – говорится в паблике «Всеволожский медиацентр В1» во «ВКонтакте». – К вечеру она почувствовала сильное недомогание и обратилась в Токсовскую больницу. Учитывая предыдущее место пребывания, из которого она вернулась домой, ее экстренно отправили в Петербург, в больницу имени Боткина.

По информации автора поста, на данный момент жительница Мурино «находится под наблюдением, диагноз пока не подтвердился».

Изначально данные о пациенте с подозрением на коронавирус в Комитете по здравоохранению Ленинградской области не подтверждали. Не подтверждали их и в самой инфекционной клинике Боткина, куда только за вчерашний день поступило несколько сотен больных.

– Жительница Мурино, у которой подозревают короновирус, недавно вернулась с Хайнаня, – вскоре сообщили «Комсомолке» в Администрации Ленобласти. – Она действительно госпитализирована в больницу имени Боткина.

К слову, подозрения на коронавирус у туристов, вернувшихся из Китая, нередки.

– Всего на коронавирус в Петербурге проверено около 40 человек, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению Петербурга. – Если человек возвращается из Китая с симптомами ОРВИ и гриппа, это повод проверить его на коронавирус.

Пор последним данным, коронавирус в Петербурге или Ленобласти не нашли ни у одного пациента.

Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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