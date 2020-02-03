2020-02-03T14:10:09+03:00
Общество

За год автопроизводство в Петербурге снизилось на 1%, экспорт вырос на 36%

Доходы россиян падают и новые машины они покупают реже
Петр КИБЕР
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Автопроизводство в Петербурге снизилось на 1%.Автопроизводство в Петербурге снизилось на 1%.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Российский, а за ним и петербургский авторынок лихорадит. Продажи снижаются уже несколько месяцев подряд. Причиной этому падение реальных доходов населения, из-за чего люди реже меняют машины на новые. Это тянет вниз и автопроизводство.

- В 2019 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 372 000 легковых автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

При этом падение продаж ускорялось к концу года, что изменило спрос и заставило притормозить заводы. Впрочем, Toyota, запустившая в производство новое поколение кроссовера RAV4, даже немного прибавила. Немного «упал» Hyundai, и сильнее всего Nissan. У него и хуже всего дела с продажами.

Зато корейский завод с выпускаемыми на нем популярными «бюджетниками» Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris, уверенно занимает две трети объема всего автопроизводства Северной столицы.

Но есть и хорошая новость. Если россияне стали покупать меньше машин, то объемы экспорта наоборот растут. В 2019 года петербургские заводы отправили за рубеж около 30 000 автомобилей – на 36% больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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