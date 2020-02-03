Эколого-патриотическую тропу создадут на территории заказника «Сестрорецкое болото»

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:32:32+03:00

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Экологическая тропа длиной 1,5 километра, обустроенная на территории заказника «Сестрорецкое болото», получит продолжение и обретет патриотическую часть. Об этом заявили в петербургском Комитете по природопользованию.

- На территории заказника находятся несколько неисследованных дотов, карельский укрепленный район, которые существовали в военное время. На этом месте также началось создание эколого-патриотической тропы, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава комитета Денис Беляев.

Надо сказать, что рядом с заказником находится комплекс Сестрорецкий рубеж, где создана экспозиция времен Великой Отечественной войны. В то годы здесь шли ожесточенные бои. Сейчас здесь установлено несколько информационных стендов, где показано, как проходило наступление, а рядом есть роща памяти бойцов, оформление которой будут продолжать и далее.

ИСТОЧНИК KP.RU