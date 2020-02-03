Суд закрыл дело в отношении водителя и пассажира «Роллс-Ройса», которые на тротуаре избили прохожего

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:57:26+03:00

Дело о драке на тротуаре окончательно закрыто. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Приморский районный суд Петербурга закрыл громкое дело об избиении прохожего водителем и пассажиром «Роллс-Ройса» на Комендантском проспекте. Инцидент произошел еще летом из-за того, что элитный автомобиль стоял на тротуаре, а пешеходу этого не понравилось. В итоге произошла драка.

- 29.07.2019, обвиняемые, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, нанесли побои Е. В том числе 1 удар аэрозольным газовым баллоном в голову, 3 раза распылили содержимое баллона в лицо Е., после чего нанесли потерпевшему кулаками не менее 12 ударов в область головы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело о драке на тротуаре дошло даже до Москвы - инцидент на контроль взял глава СК Бастрыкин. На пассажира и водителя «Роллс-Ройса» завели дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Обоим светило до нескольких лет тюрьмы, но они договорились с побитым и заключили мирное соглашение.

- Потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку подсудимые в полном объеме загладили причиненный вред, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Дело за примирением сторон закрыто.

Драка пешехода и парней из Rolls-Royce в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU