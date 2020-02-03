В Петербурге пройдут испытания автобуса на водородном топливе

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:57:54+03:00

Водородный автобус может выйти на улицы Петербурга в конце 2020 года. Фото: "Пассажиравтотранс"

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Не так давно на улицах Петербурга прошел ходовые испытания трамвай на водородном топливе. А теперь компанию ему может составить собрат-автобус. Соглашение об этом подписали «Пассажиравтотранс» и «Крыловский государственный научный центр».

- Ученые и компания-перевозчик проработают возможность использования подвижного состава на водородных элементах в транспортной системе Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении пресс-служба перевозчика.

При этом если трамвай был отечественной разработкой, вдобавок экспериментальной, то автобус на водороде, который может приехать в город на Неве - серийный, но португальский.

Осенью 2019 года «Пассажиравтотранс» заключил соглашение о сотрудничестве с фирмой Caetanobus, которая поставляет автобусы H2.City Gold на водороде в Лондон. Там пассажирские машины вовсю ездят по улицам британской столицы, но у нас это не так просто.

Сначала надо изучить все нюансы такой техники, этим займутся ученые, и лишь потом проводить ходовые испытания. Предварительно, они могут состояться в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU