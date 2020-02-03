В Петербурге пройдут испытания автобуса на водородном топливе
Не так давно на улицах Петербурга прошел ходовые испытания трамвай на водородном топливе. А теперь компанию ему может составить собрат-автобус. Соглашение об этом подписали «Пассажиравтотранс» и «Крыловский государственный научный центр».
- Ученые и компания-перевозчик проработают возможность использования подвижного состава на водородных элементах в транспортной системе Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении пресс-служба перевозчика.
При этом если трамвай был отечественной разработкой, вдобавок экспериментальной, то автобус на водороде, который может приехать в город на Неве - серийный, но португальский.
Осенью 2019 года «Пассажиравтотранс» заключил соглашение о сотрудничестве с фирмой Caetanobus, которая поставляет автобусы H2.City Gold на водороде в Лондон. Там пассажирские машины вовсю ездят по улицам британской столицы, но у нас это не так просто.
Сначала надо изучить все нюансы такой техники, этим займутся ученые, и лишь потом проводить ходовые испытания. Предварительно, они могут состояться в конце 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU