2019-10-21T17:47:11+03:00
Общество

Водородный трамвай вышел на ходовые испытания в Петербурге

Первый рейс состоялся в минувшие выходные [видео]
Петр КИБЕР
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Водородный трамвай вышед на дороги Петербурга. Пока на испытания. Фото: "Горэлектротранс".Водородный трамвай вышед на дороги Петербурга. Пока на испытания. Фото: "Горэлектротранс".
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Словосочетание водородный трамвай звучит одновременно и парадоксально и инновационно. С одной стороны все привыкли, что этот транспорт - электрический, а с другой, какая разница, если он едет и без проводов? Тем более, что такая технология дает широту использования трамваев. И первый образец на водородном топливе, созданный в Петербурге, уже вышел на улицы Северной столицы.

- В соответствии с программой испытаний действующий макет трамвая на водородных топливных элементах 20 октября впервые выехал на улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Долго кататься опытный образец не стал и, проехавшись 10 минут по Московскому проспекту, вернулся в депо. Впрочем, главное, что начало положено. Пока о массовом производстве говорить рано, но созданный силами «Крыловского государственного научного центра» и «Горэлектротранса», новый вид транспорта открывает интересные перспективы.

Его, к примеру, можно пустить до городов спутников, таких как Колпино, и прилично сэкономить, ведь водородному трамваю нужны лишь рельсы, а без проводов от отлично обойдется.

На улицы Петербурга на испытания вышел водородный трамвай.Видео: "Горэлектротранс" Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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