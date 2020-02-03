2020-02-03T18:52:17+03:00
Звезды

Жан-Полю Готье устроили персональную экскурсию на окраине Петербурга

Всемирно известному модельеру показали коллекцию костюмов из хранилища Эрмитажа на Старой Деревне
Петр КИБЕР
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Жан-Поль Готье побывал в хранилище Эрмитажа на Старой Деревне. Фото: vk.com/hermitage_museumЖан-Поль Готье побывал в хранилище Эрмитажа на Старой Деревне. Фото: vk.com/hermitage_museum
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Всемирно известный модельер, мастер костюма и платья Жан-Поль Готье приехал в спальный район Петербурга, чтобы получить новые знания. Но здесь его интересовали не многоэтажные новостройки и не сетевые супермаркеты, а хранилище Эрмитажа, расположенное на Старой Деревне.

- Жан-Поль посетил Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». Важной частью визита стало знакомство с коллекцией костюма Эрмитажа, - сообщает пресс-служба музея.

При этом специально для кутюрье устроили индивидуальную экскурсию. Модельера сопровождала заведующая сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Нина Тарасова, которая провела тур по открытому хранению «Галерея костюма».

Напомним, что ранее «Комсомолка» побывала на премьере шоу Жана-Поля Готье, которое состоялось в БКЗ «Октябрьский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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