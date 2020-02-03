В Пулково экстренно сел самолет «Варшава – Петербург» из-за неисправности системы
Вечером 3 февраля в Пулково прошла аварийная посадка самолета направления «Варшава – Петербург». Это случилось в 18:20. Судно авиакомпании LOT вылетело из столицы Польши в 16:38 и по планам должно было приземлиться в 18:42, но в конце пути на борту появились неполадки с техникой, из-за которых пришлось садиться в экстренном порядке.
- Командир самолета сообщил о неисправности системы на борту. Внутри находилось 50 пассажиров. Из них никто не пострадал, и посадка, в конце концов, прошла успешно, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе Пулково.
Напомним, в конце января из петербургского аэропорта не могли вылететь в Мурманск два самолета. Всему виной – аномальные осадки. Аэропорт Мурманска засыпало снегом и его закрыли для приема и выпуска самолетов. На уборку сугробов в итоге ушло три часа. В этой истории особенно не повезло рейсу FV 6345 – воздушное судно уже было в пути, но его развернули обратно в Пулково.
ИСТОЧНИК KP.RU