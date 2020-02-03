2020-02-03T20:22:34+03:00
Общество

В Пулково экстренно сел самолет «Варшава – Петербург» из-за неисправности системы

Посадка прошла успешно, пострадавших нет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Пулково аварийно приземлился самолет из Варшавы.В Пулково аварийно приземлился самолет из Варшавы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Вечером 3 февраля в Пулково прошла аварийная посадка самолета направления «ВаршаваПетербург». Это случилось в 18:20. Судно авиакомпании LOT вылетело из столицы Польши в 16:38 и по планам должно было приземлиться в 18:42, но в конце пути на борту появились неполадки с техникой, из-за которых пришлось садиться в экстренном порядке.

- Командир самолета сообщил о неисправности системы на борту. Внутри находилось 50 пассажиров. Из них никто не пострадал, и посадка, в конце концов, прошла успешно, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе Пулково.

Напомним, в конце января из петербургского аэропорта не могли вылететь в Мурманск два самолета. Всему виной – аномальные осадки. Аэропорт Мурманска засыпало снегом и его закрыли для приема и выпуска самолетов. На уборку сугробов в итоге ушло три часа. В этой истории особенно не повезло рейсу FV 6345 – воздушное судно уже было в пути, но его развернули обратно в Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Пулково экстренно сел самолет «Варшава – Петербург» из-за неисправности системы
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