Над Обводным каналом прошел канатоходец, обуздавший сильный ветер

3 Февр. 2020 2020-02-03T23:05:46+03:00

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Днем 3 февраля на Обводном канале петербуржцы заметили канатоходца, шедшего по стропе с одного берега на другой. Сильные порывы ветра не остановили отчаянного мужчину – в своем Instagram Максим Кагин даже радуется новому вызову. Однако страховкой он все же не пренебрег.

- Я испытываю дичайший подъем! Вы посмотрите на этот ветер! Да, детка! Просто да! – восторженно кричал и смеялся Максим в «историях» в Instagram своего коллеги Александра Грибанова.

3 февраля в Петербурге бушевали порывы ветра до 17 метров в секунду. Фото: instagram.com/gribanov_91

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», канатоходца примерно 6 раз все-таки сбивал ветер, но его спасала страховка. Он неизменно поднимался и продолжал путешествие. Однако в конце пути мужчину уже ждали спасатели МЧС и полиция. В итоге Максима Кагина посадили в машину стражей порядка и отвезли в отделение. О конце истории канатоходец умолчал.

Опасное путешествие канатоходца закончилось встречей с полицией. Фото: instagram.com/gribanov_91

Добавим, что Максим Кагин не в первый раз пытается укротить сильный петербургский ветер. В конце января он прошел над каналом Грибоедова под взорами сотни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU