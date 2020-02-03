2020-02-03T23:05:46+03:00
Общество

Над Обводным каналом прошел канатоходец, обуздавший сильный ветер

Экстремальный проход закончился для мужчины автозаком и отделом полиции [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге над Обводным каналом заметили отчаянного канатоходца. Фото: instagram.com/gribanov_91В Петербурге над Обводным каналом заметили отчаянного канатоходца. Фото: instagram.com/gribanov_91
Изменить размер текста:

Днем 3 февраля на Обводном канале петербуржцы заметили канатоходца, шедшего по стропе с одного берега на другой. Сильные порывы ветра не остановили отчаянного мужчину – в своем Instagram Максим Кагин даже радуется новому вызову. Однако страховкой он все же не пренебрег.

- Я испытываю дичайший подъем! Вы посмотрите на этот ветер! Да, детка! Просто да! – восторженно кричал и смеялся Максим в «историях» в Instagram своего коллеги Александра Грибанова.

3 февраля в Петербурге бушевали порывы ветра до 17 метров в секунду. Фото: instagram.com/gribanov_91

3 февраля в Петербурге бушевали порывы ветра до 17 метров в секунду. Фото: instagram.com/gribanov_91

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», канатоходца примерно 6 раз все-таки сбивал ветер, но его спасала страховка. Он неизменно поднимался и продолжал путешествие. Однако в конце пути мужчину уже ждали спасатели МЧС и полиция. В итоге Максима Кагина посадили в машину стражей порядка и отвезли в отделение. О конце истории канатоходец умолчал.

Опасное путешествие канатоходца закончилось встречей с полицией. Фото: instagram.com/gribanov_91

Опасное путешествие канатоходца закончилось встречей с полицией. Фото: instagram.com/gribanov_91

Добавим, что Максим Кагин не в первый раз пытается укротить сильный петербургский ветер. В конце января он прошел над каналом Грибоедова под взорами сотни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» представил первых футболисток женской команды
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Никольском, в котором сгорели трое мужчин
Упитанный, но одинокий сурок поселился в подъезде одного из домов в Мурино
В начале февраля в Петербург прилетели скворцы, которых сбила с толку теплая зима
Над Обводным каналом прошел канатоходец, обуздавший сильный ветер
В пятиэтажке на Кондратьевском проспекте рухнул лестничный пролет
Суд Петербурга дал 10 лет тюрьмы подполковнику СК на транспорте по делу за крупные взятки
Умерла выдающийся редактор и ветеран «Ленфильма» Фрижета Гукасян
В Петербурге арестованного адвоката обязали вернуть деньги клиенту
Кокорин вышел в основе и дважды забил в первом товарищеском матче за «Зенит-2»
В Пулково экстренно сел самолет «Варшава – Петербург» из-за неисправности системы
МФЦ Петербурга пополнятся новыми услугами для бизнеса
Суд отправил под стражу предполагаемого убийцу водителя троллейбуса в парке Александрино
В Петербурге появится служба по обучению и трудоустройству инвалидов
Депутаты ЗакСа хотят узнать о том, как в городе идет капремонт и поговорить о тарифах
Жан-Полю Готье устроили персональную экскурсию на окраине Петербурга
Смольный не знает, кто вел демонтаж СКК, но не будет разрывать контракт с инвестором
В Петербурге пройдут испытания автобуса на водородном топливе
Виталий Милонов предложил перестать ввозить в Россию китайскую еду и косметику с Aliexpress
В Кудрово неизвестный мститель измазал ручки двери авто фекалиями
Петербуржец пожаловался на коммунальщиков, которым мешает убирать мусор «прошлогодний снег»
Разрушенный СКК призвали признать памятником советской архитектуры и провести реконструкцию
Нерест налимов в Ладоге попал на видеокамеру натуралиста
Очередная «газель» застряла под мостом на Южном шоссе