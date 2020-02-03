2020-02-03T23:36:01+03:00
Дом. Семья

В начале февраля в Петербург прилетели скворцы, которых сбила с толку теплая зима

Звонкие трели вестников весны уже слышны в Муринском парке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заметили скворцов, перепутавших аномально теплую зиму с весной. Фото: vk.com/kalin_spbВ Петербурге заметили скворцов, перепутавших аномально теплую зиму с весной. Фото: vk.com/kalin_spb
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В группе «Калининский район - территория развития» во «Вконтакте» опубликовали фотографии скворцов, которые поспешили прилететь в Петербург еще в начале февраля. Птичек не первый день замечают посетители Муринского парка. Местные жители переживают, что весенняя погода скоро уйдет, и холода навредят скворцам.

- Да! Я видела их вчера! Еще подумала, померещилось... Они же замерзнут!

- Они, наверное, развернулись на половине дороги.

- Бедные, все перепутали с такой зимой.

Опасения горожан не беспочвенны – во вторник 4 февраля в Петербурге ожидается до минус 4-6 градусов по Цельсию со снегом и сильными порывами ветра. К среде станет еще холоднее – до -9 градусов.

Петербуржцы удивились вестникам весны. Фото: vk.com/kalin_spb

Петербуржцы удивились вестникам весны. Фото: vk.com/kalin_spb

Добавим, что в конце января в Петербурге заметили мать-и-мачеху, которая зацвела даже под снегом. Кроме того, на клумбах возле некоторых домов вовсю всходят бутоны тюльпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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