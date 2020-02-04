Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Никольском, в котором сгорели трое мужчин

4 Февр. 2020 2020-02-04T00:29:27+03:00

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти трех мужчин при пожаре в хозпостройке в Никольском. Фото: lenobl.sledcom.ru

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Следователи возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели трех человек при пожаре в Никольском. Напомним, дом на улице Зеленой с тремя, предположительно, мужчинами вспыхнул в ночь на 3 февраля. Позже выяснилось, что они сгорели в маленькой хозяйственной постройке. При разборе завалов спасатели МЧС нашли трупы.

- По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с открытым источником огня при курении. Жилище не электрифицировано, отапливалось печью, - рассказали детали расследования в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.

Личности погибших до сих пор устанавливают. Новые экспертизы покажут их настоящую причину смерти и то, из-за чего начался пожар. Следователи все еще работают на месте и, в частности, ищут свидетелей инцидента, которые могут сообщить что-либо ценное.

ИСТОЧНИК KP.RU