Морозы до минус 18 градусов ожидают в Ленобласти

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:57:00+03:00

В Петербурге тоже похолодает, но не так сильно - до -10

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Аномально теплая зима отучила петербуржцев от морозов. В нынешнем году даже не Крещенье негде было делать прорубь из-за отсутствия льда. Но с февралем некоторое похолодание все же придет на Северо-Запад. Так, Ленинградскую область уже завалило снегом, а теперь синоптики пугают заморозками до -18 градусов.

- 5 февраля в регионе ожидается переменная облачность, с прояснениями. Днем в большинстве районов снег. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов, местами до -15...-18. Днем -2...-7 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 6 февраля температура будет примерно такой же, но на область обрушится метель, но к пятнице она успокоится и превратится в обычный снегопад.

Что касается Петербурга, то здесь ближайшие три дня метелей не обещают, лишь в среду и четверг ожидается небольшой снег. Зато будет холодно. 5 и 7 февраля ночью столбик термометра упадет до -10 градусов, днем будет -4...-5. В четверг, 6 февраля, в течение суток от 3 до 6 градусов ниже ноля.

В Петербурге тоже похолодает, но не так сильно

Аномально теплая зима отучила петербуржцев от морозов. В нынешнем году даже не Крещенье негде было делать прорубь из-за отсутствия льда. Но с февралем некоторое похолодание все же придет на Северо-Запад. Так, Ленинградскую область уже завалило снегом, а теперь синоптики пугают заморозками до -18 градусов.

- 5 февраля в регионе ожидается переменная облачность, с прояснениями. Днем в большинстве районов снег. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов, местами до -15...-18. Днем -2...-7 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 6 февраля температура будет примерно такой же, но на область обрушится метель, но к пятнице она успокоится и превратится в обычный снегопад.

Что касается Петербурга, то здесь ближайшие три дня метелей не обещают, лишь в среду и четверг ожидается небольшой снег. Зато будет холодно. 5 и 7 февраля ночью столбик термометра упадет до -10 градусов, днем будет -4...-5. В четверг, 6 февраля, в течение суток от 3 до 6 градусов ниже ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU