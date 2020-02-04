Разработка интеграционного плана Петербурга и Ленобласти уже ведется

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:02:46+03:00

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что работа над созданием интеграционного плана по синхронизации деятельности города и 47-го региона уже ведется. Ранее об этом заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, речь идет не об изменении границ, а уравнивании социальных льгот и тарифов. В целом, оба губернатора сошлись во мнении, что интеграция будет полезной для всех жителей.

- Цель этого плана - синхронизировать нашу деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, сезонной миграции жителей, - уточняют в пресс-службе Смольного, ссылаясь на слова Беглова.

Александр Дрозденко считает, что после интеграции жизнь людей в регионе станет куда лучше, а экономические субъекты получат дополнительную синергию для развития.

ИСТОЧНИК KP.RU