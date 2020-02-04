2020-02-04T21:50:07+03:00
Общество

74 аварии с участием такси произошли в Петербурге и Ленобласти с начала 2020 года

Сотрудники ГИБДД следят за неутешительной статистикой и готовят рейды против нелегального такси
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге пройдут рейды ГИБДД по выявлению нелегальных такси.В Петербурге пройдут рейды ГИБДД по выявлению нелегальных такси.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С начала 2020 года в Петербурге и Ленобласти произошло 74 ДТП с участием легковых такси. В этих авариях пострадали 14 человек, получивших травмы различной степени тяжести. Неутешительной статистикой поделились в ГИБДД. Теперь городских и областных таксистов ждут массовые проверки.

- С 3 по 7 февраля 2020 года сотрудники полиции совместно с представителями органов исполнительной власти проведут во всех районах Петербурга, а также Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальное такси», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В первую очередь стражи порядка будут обращать внимание на безопасность перевозки пассажиров и багажа. Также они займутся пресечением работы нелегальных перевозчиков. Особенно достанется мигрантам, которые работают таксистами незаконно.

Добавим, что с 27 января по 9 февраля ГИБДД уже проводит рейды по повышению безопасности пешеходов в Петербурге. Поводом стала их высокая смертность с начала 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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