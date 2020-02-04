2020-02-04T22:24:10+03:00
Происшествия

Из-за украденного щенка самоеда по кличке Бриджит Джонс на петербурженку завели уголовное дело

Женщина забрала собаку прямо с выставки декоративных животных в «Экспофоруме»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге будут судить девушку, похитившую щенка самоеда. Фото: СОЦСЕТИВ Петербурге будут судить девушку, похитившую щенка самоеда. Фото: СОЦСЕТИ
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Наконец-то близка к завершению история об украденном щенке породы самоед с выставки декоративных животных в «Экспофоруме». На похитительницу юной собаки по кличке «Бриджит Джонс завели уголовное дело. Напомним, щенка искали всем миром через соцсети еще с декабря 2019 года. Следы поисков вели в Карелию.

Вскоре предполагаемую похитительницу нашли. Ей 29 лет и она петербурженка. Кражу злоумышленница осуществила со своим напарником с авто. По версии следствия, девушка ввела в заблуждение заводчиков собак – предложила купить Бриджит Джонс за 36 тысяч рублей. Те не отказались, тем более что она отдала им залог в размере 10 тысяч.

- Далее, под предлогом прогулки, получив от потерпевших щенка в павильоне «Экспофорум», девушка вынесла его на улицу и не вернула. Прокуратура Пушкинского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, - сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело сейчас направлено в районный суд. В худшем случае петербурженке грозит до 5 лет лишения свободы, а в лучшем – штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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